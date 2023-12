Stand: 31.12.2023 07:57 Uhr Britischer Schauspieler Tom Wilkinson gestorben

Der britische Schauspieler Tom Wilkinson ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur PA. Der im englischen Leeds geborene Darsteller, der zwei Mal für einen Oscar nominiert wurde, war in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen. Unter anderem spielte er in den Filmen "Shakespeare in Love", "Der Exorzismus der Emily Rose" und "Batman Begins". In Großbritannien war Wilkinson vor allem für die Komödie "Full Monty" (Deutsch: "Ganz oder gar nicht") bekannt.