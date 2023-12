Stand: 06.12.2023 07:20 Uhr Britischer Künstler Jesse Darling erhält Turner Prize

Jesse Darling hat den Turner Prize gewonnen. Der in Berlin lebende Künstler erhielt die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst für seine Ausstellung aus Drängelgittern, gebogenen Schienen, ausgeblichenen britischen Fahnen und Stacheldraht. Der Preis ist mit 25.000 Pfund (29.160 Euro) dotiert. Sein zweiteiliges Werk "Enclosures, No Medals, No Ribbons" sei von den Jahren der Sparpolitik, dem Brexit, der Pandemie und der "feindseligen Umfeld" der britischen Einwanderungspolitik inspiriert worden, sagte der 41-Jährige. | Sendebezug: | 06.12.2023 06:30 | NDR Kultur