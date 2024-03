Stand: 05.03.2024 17:22 Uhr Britischer Dramatiker Edward Bond gestorben

Der britische Dramatiker Edward Bond ist tot. Er sei im Alter von 89 Jahren gestorben, meldete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf seine Agentur. Bond habe im Laufe seiner Karriere rund 50 Theaterstücke geschrieben, darunter das Stück "Saved" das bei seiner Premiere 1965 wegen Gewaltszenen eine Kontroverse ausgelöst hatte. Das Stück provozierte nach Angaben des Suhrkamp Theater Verlags einen der größten Skandale der britischen Theatergeschichte und soll zur Abschaffung der britischen Theaterzensur im Jahr 1968 beigetragen haben. In Deutschland wurde es von Theaterregisseur Peter Stein an den Münchner Kammerspielen inszeniert. | Sendebezug: 05.03.2024 17:40 | NDR Kultur