Stand: 14.04.2025 06:25 Uhr Britische Schauspielerin Jean Marsh gestorben

In Deutschland war sie vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie "Das Haus am Eaton Place" bekannt - nun ist die britische Schauspielerin Jean Marsh im Alter von 90 Jahren gestorben. Marsh starb friedlich in ihrem Bett, wie ihr Vertrauter Michael Lindsay-Hogg der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte. Marsh arbeitete als Theater- und Filmschauspielerin und war auch als Drehbuchautorin tätig. Sie verkörperte in der Serie aus den 70er-Jahren das Hausmädchen Rose Buck. Die Serie gilt als Inspiration für "Downton Abbey". | Sendebezug: 14.04.2025 07:20 | NDR Kultur