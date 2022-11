Stand: 03.11.2022 15:05 Uhr Brigitte Giraud erhält französischen Literaturpreis Goncourt

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Brigitte Giraud. Die in Algerien geborene Schriftstellerin erhält die begehrte Auszeichnung für "Vivre vite", wie die Jury in Paris mitteilte. Das Buch handelt von dem Motorradunfall ihres Mannes vor über 20 Jahren. Darüber hat die 62-Jährige bereits wenige Jahre nach dem Unglück ein Werk verfasst. In Deutschland ist es 2003 unter dem Titel "Das Leben entzwei" erschienen. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist mit symbolischen 10 Euro dotiert. Sie kurbelt allerdings die Verkaufszahlen an. | 03.11.2022 14:20 | NDR Kultur