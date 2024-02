Stand: 23.02.2024 14:03 Uhr Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur an Ukrainerin Maljartschuk

Die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk erhält den diesjährigen Bremerhavener Jeanette-Schocken-Preis, der an das Schicksal der Verfolgten im Nazi-Regime erinnert. Die in Wien lebende Autorin soll die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 5. Mai im Deutschen Auswandererhaus entgegennehmen. Maljartschuk gehe in ihren jüngsten Schriften der Frage nach, was es bedeute, aus einem Land zu stammen, dessen Existenzrecht von den russischen Invasoren aggressiv infrage gestellt wird, hieß es in der Begründung der Jury. | Sendebezug: | 23.02.2024 12:20 | NDR Kultur