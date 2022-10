Stand: 27.10.2022 12:37 Uhr Bremer Stadtmusikanten stehen jetzt auch in Israel

Das Wahrzeichen der Hansestadt, die Bremer Stadtmusikanten, steht jetzt auch in der israelischen Stadt Haifa. Die Statue aus Bronze wurde in der mehr als 4.000 Kilometer entfernten Hafenstadt vom Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft Frank Imhoff eingeweiht. Gestaltet wurde die Figur, die keine Kopie des Originals darstellt, sondern eine Interpretation der traditionellen Musikanten zeigt, von einer in Bremen lebenden Künstlerin. Gestiftet wurde sie durch Spenden von Bremer Unternehmen. Zwischen Bremen und Haifa besteht seit 1988 eine Städtepartnerschaft.

| Sendebezug: | 27.10.2022 11:35 | NDR 1 Niedersachsen