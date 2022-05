Stand: 04.05.2022 14:38 Uhr Bremer Musikfest lockt im ganzen Nordwesten mit Konzerten

Ohne große Corona-Einschränkungen will das Bremer Musikfest dieses Jahr im Spätsommer in seine 33. Saison starten. Geplant seien zwischen dem 20. August und dem 10. September 42 Konzerte in Bremen, Bremerhaven und vielen Orten im Nordwesten, sagte Festival-Intendant Thomas Albert. Traditionell beginnt das Musikfest mit einer "Großen Nachtmusik", zu der 18 Konzerte an neun Spielorten rund um den Bremer Marktplatz gehören. An diesem Abend und im weiteren Verlauf reicht die Vielfalt des Festivals Albert zufolge von großer Orchestermusik über Kammermusik und Jazz bis zu World-Music-Rhythmen.