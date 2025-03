Stand: 19.03.2025 07:29 Uhr Bremer Filmpreis für Regisseur Stephen Frears

Der britische Regisseur Stephen Frears wird mit dem Bremer Filmpreis 2025 ausgezeichnet. Die Verleihung findet im Theater Bremen statt, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Frears gilt als einer der bedeutendsten Filmemacher Großbritanniens und führte bei mehr als 70 Produktionen für Kino und Fernsehen Regie. Seit den 70er-Jahren prägte er eine britische Filmkultur, die den Anspruch hatte, sich von Hollywood unabhängig zu machen. Im Anschluss an die Verleihung wird seine neue BBC-Serie "Brian and Maggie" über das letzte Fernseh-Interview mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher erstmals in Deutschland gezeigt. | Sendebezug: 19.03.2025 10.20 | NDR Kultur