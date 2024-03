Stand: 09.03.2024 09:29 Uhr Bremer Filmpreis für John Malkovich

Der amerikanische Schauspieler und Produzent John Malkovich wird mit dem Bremer Filmpreis geehrt. Die Auszeichnung soll am 10. April im Rahmen des Bremer Filmfestes überreicht werden, die Laudatio Oscar-Preisträger und Regisseur Volker Schlöndorff halten. Geplant ist zudem eine Bühnenperformance des 70 Jahre alten Malkovich. In seiner langen Karriere spielte Malkovich meist abgründige Charaktere, Despoten, Agenten, Mörder und Verführer. Im April ist er am Hamburger Thalia Theater im Stück "In the Solitude of Cotton Fields" zu sehen. | Sendebezug: | 09.03.2024 08:30 | NDR Kultur