Stand: 19.04.2022 14:27 Uhr Bremer Filmfest startet in fünftägiges Festival-Programm

180 Filme aus 38 Ländern: Mit einem fünftägigen Programm startet das Bremer Filmfest morgen in seine siebte Auflage. Zum Auftakt geht es um den Kurzfilmwettbewerb "Klappe!", die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag mit einer Gala im Theater am Goetheplatz geplant. Dann soll auch der finnische Regisseur Aki Kaurismäki den mit 5.000 Euro dotierten "Bremer Filmpreis" zusammen mit der Trophäe "Der Goldene Mops" überreicht bekommen. Die Auszeichnung bekomme Kaurismäki für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk. Der Filmpreis zeichnet seit 1999 Persönlichkeiten der europäischen Filmszene für langjährige Verdienste aus.