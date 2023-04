Stand: 13.04.2023 07:25 Uhr Bremer Filmfest mit britischem Drama "Kindling" gestartet

Das 8. Bremer Filmfest ist am Mittwochabend mit dem britischen Drama "Kindling" von Regisseur Connor O'Hara eröffnet worden. Der Regisseur und die Darsteller waren bei der Europapremiere des Films anwesend. Mehr als 100 Filme aller Genres werden bei dem fünftägigen Festival in Bremen gezeigt. Highlight ist die Gala am Donnerstag, bei der Regisseurin Maria Schrader ("Ich bin dein Mensch", 2021) mit dem Bremer Filmpreis ausgezeichnet wird. Loriot (Vicco von Bülow, 1923-2011) erhält posthum den Ehrenpreis. | Sendebezug: | 13.04.2023 07:15 | NDR Kultur