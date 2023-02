Stand: 17.02.2023 13:48 Uhr Brecht-Schüler und Theaterregisseur Friedo Solter gestorben

Schauspieler und Theaterregisseur Friedo Solter ist tot. Solter starb am Dienstag im Alter von 90 Jahren auf Usedom, wie die Akademie der Künste in Berlin am Freitag der dpa bestätigte. Bekannt war er vor allem für seine Arbeiten am Deutschen Theater in Berlin. Solter wirkte nach einer Schauspielausbildung in Berlin zunächst als Regiehospitant bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble. 1959 kam er als Schauspieler ans Deutsche Theater, später wirkte er dort als Regisseur und künstlerischer Leiter sowie als Chefdramaturg. Auch in Norddeutschland war er aktiv: Am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin brachte er 2006 das Drama Wassa Schelesnowa von Maxim Gorki heraus. Sendungsbezug | 17.02.2023 13:45 | NDR Kultur