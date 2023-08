Stand: 05.08.2023 08:14 Uhr "Breaking Bad"-Schauspieler Mark Margolis mit 83 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Mark Margolis ist am Donnerstag nach kurzer Krankheit in einer New Yorker Klinik gestorben. Das teilte sein Sohn Morgan Margolis am Freitag mit. Mark Margolis hatte seine Karriere auf Theaterbühnen begonnen. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1983 in Brian De Palmas Gangsterfilm "Scarface". In den preisgekrönten TV-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" glänzte er in der Rolle des gealterten Drogenbosses Hector Salamanca, der sogar noch im Rollstuhl sitzend aus dem Pflegeheim brutal mitmischte. | Sendebezug: | 05.08.2023 07:30 | NDR Kultur