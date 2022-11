Stand: 14.11.2022 12:49 Uhr Braunschweiger Museum zeigt preisgekrönte Naturfotos

Das Naturhistorische Museum in Braunschweig zeigt ab dem 7. Dezember preisgekrönte Naturfotografien. In einer Sonderausstellung werden 100 Bilder des diesjährigen Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year" gezeigt, wie das Museum mitteilte. Die Schau ist bis zum 15. Januar zu sehen. Seit 1965 werden einmal jährlich die besten internationalen Naturfotografien mit dem Titel "Wildlife Photographer of the Year" ausgezeichnet. Der renommierte Wettbewerb vom BBC Wildlife Magazine und dem Natural History Museum in London lenkt die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt des Lebens, den Respekt vor Tieren, der Natur und der Umwelt. | 14.11.2022 | 14:20 | NDR 1 Niedersachsen