Stand: 06.12.2022 14:00 Uhr Braunschweiger Museum zeigt preisgekrönte Naturfotografien

100 international preisgekrönte Fotografien werden zum Jahreswechsel in Braunschweig ausgestellt. Als erstes niedersächsisches Museum zeigt das Staatliche Naturhistorische Museum die prämierten Werke des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year 2022" vom "BBC Wildlife Magazine" und dem Natural History Museum in London. Wie das Ausstellungshaus am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die in 19 Kategorien ausgezeichneten Sieger von rund 40.000 eingereichten Fotografien aus 93 Ländern. Sie werden von Mittwoch an bis zum 15. Januar in Braunschweig gezeigt. | 06.12.2022 14:20 | NDR Kultur