Stand: 18.04.2025 11:21 Uhr Braunschweiger Museum erweitert bedeutende Weitsch-Sammlung

Das Städtische Museum Braunschweig hat seine umfassende Sammlung von Gemälden des Landschaftsmalers Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723-1803) um ein weiteres Werk ergänzt. Das aus einer Braunschweiger Privatsammlung erworbene Bild "Landschaft mit Wasserfall und Flusstal" aus dem Jahr 1769 werde in einigen Tagen im Porzellanraum des Hauses am Löwenwall zu erleben sein, teilte die Stadt Braunschweig mit. Es zeigt eine zeittypisch idealisierte Landschaftsdarstellung mit Hirten, Rindern, Schafen und Ziegen, die sich an einem Wasserfall versammeln. | Sendebezug: 18.04.2025 12:35 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg Schleswig