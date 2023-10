Stand: 10.10.2023 18:00 Uhr Braunschweiger Filmpreis "Die Europa" für Cécile de France

Der mit 25.000 Euro dotierte Preis des Filmfestivals in Braunschweig geht an die Belgierin Cécile de France. Ganz gleich ob Drama, Horror, Thriller oder auch Komödie, die Schauspielerin decke ein breites Spektrum an Genres ab - und das stets mit ihrem unverkennbaren Lächeln, so die Organisatoren am Dienstag. Das Festival läuft vom 6. bis zum 12. November. Die 48 Jahre alte Schauspielerin feierte unter anderem mit der spanisch-französischen Filmkomödie "L'auberge espagnole" neben Audrey Tautou einen großen Erfolg in Europa.