Stand: 07.04.2024 14:31 Uhr Brasilianischer Zeichner Ziraldo gestorben

Der brasilianische Autor, Zeichner und Journalist Ziraldo ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 91 Jahren in seiner Wohnung in Rio de Janeiro, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil unter Berufung auf seine Familie berichtete. Zu seinen berühmtesten Schöpfungen gehört die Figur Menino Maluquinho. Die Geschichte des abenteuerlustigen Jungen kam in Deutschland unter dem Titel "Die kleine Nervensäge" ins Fernsehen. Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva würdigte Ziraldo auf der Nachrichtenplattform X als "ein Verteidiger der Fantasie, eines gerechteren Brasiliens, der Demokratie und der Meinungsfreiheit". | Sendebezug: | 07.04.2024 14:10 | NDR Kultur