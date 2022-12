Stand: 18.12.2022 09:00 Uhr Brasilianische Schriftstellerin Nélida Piñon mit 85 gestorben

Die brasilianische Autorin Nélida Piñon ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren in Lissabon, wie die brasilianische Zeitung "Folha de S. Paulo" unter Berufung auf Piñons Verlag "Record" und weitere Medien am Sonnabend berichteten. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. "Nélida war eine der größten Vertreterinnen der brasilianischen Literatur", hieß es in einer Mitteilung der "Academia Brasileira de Letras" in Rio. Sie war die erste Frau in 100 Jahren, die dieser Akademie vorgestanden hatte. Sie veröffentlichte mehr als 20 Bücher, die in viele Sprachen übersetzt wurden. | 18.12.2022 12:30 | NDR Kultur