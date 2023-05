Stand: 24.05.2023 13:45 Uhr Brahms-Institut ersteigert Brahms-Brief in New York

Das Brahms-Institut der Musikhochschule Lübeck hat einen bisher unveröffentlichten Brief von Johannes Brahms erworben. Der zweiseitige Brief wird in das Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis aufgenommen, über das bereits rund 10.800 Briefe online frei zugänglich gemacht wurden. Der Institutsleiter Prof. Dr. Wolfgang Sandberger erwarb den Brief in einem New Yorker Auktionshaus. Der 31-jährige Brahms schrieb ihn im Juni 1864 an den Verleger Selmar Bagge, der ihn um einen kompositorischen Beitrag für seine "Allgemeine Musikalische Zeitung" gebeten hatte.