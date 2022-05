Stand: 02.05.2022 15:01 Uhr Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck eröffnet am 7. Mai

Am 7. Mai eröffnet das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck seine neue Ausstellung: "Der junge Brahms - Zwischen Natur und Poesie". Am 7. Mai wäre der Geburtstag des Musikers. Die Ausstellung nimmt den jungen Norddeutschen in den Blick und bildet den Auftakt fürs 30. Brahms-Festival der Musikhochschule. 80 Exponate, etwa Briefe, Fotografien und Noten werden ausgestellt, viele Objekte sind erstmals in für die Öffentlichkeit zu sehen. Am 1. Juli erscheint ein Katalog der Ausstellung in Kooperation mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival.