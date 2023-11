Stand: 23.11.2023 11:48 Uhr Boy-Gobert-Preis für Hamburger Schauspielerin Pauline Rénevier

Die Thalia-Schauspielerin Pauline Rénevier erhält 2023 dem mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung für den schauspielerischen Nachwuchs. Sie ist seit der Spielzeit 2022/23 Ensemblemitglied am Thalia Theater. In ihren Rollen habe die 25-Jährige "eine beeindruckende Präsenz gezeigt, die eine Dringlichkeit des inneren Ernstes ebenso beweist wie eine überschäumende Spielfreude in der Improvisationskunst", befand die Jury. Pauline Rénevier wurde 1998 in Rio de Janeiro geboren, wuchs in Hamburg auf und studierte dort von 2018 bis 2022 an der Hochschule für Musik und Theater. | Sendebezug: | 23.01.2023 11:05 | NDR Kultur