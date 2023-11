Stand: 17.11.2023 17:54 Uhr Booker-Preis-Gewinnerin A. S. Byatt ist gestorben

Die britische Schriftstellerin A. S. Byatt ist tot. Die Autorin sei am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben, meldete die Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf ihren Verlag. Byatt hatte 1990 für ihren Roman "Besessen" (Originatltitel: "Possession") den Booker-Preis gewonnen, die wichtigste Auszeichnung für Literatur in Großbritannien. Auch die Queen ehrte sie. Später veröffentlichte Byatt unter anderem "Der Turm zu Babel", "The Little Black Book of Stories" und "Das Buch der Kinder". | Sendebezug: 17.11.23 18:30 Uhr | NDR Kultur