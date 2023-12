Stand: 14.12.2023 08:13 Uhr Böll-Stiftung und Bremen ziehen sich aus Preisvergabe an Masha Gessen zurück

Am Freitag sollte die russisch-amerikanische Publizistin Masha Gessen in Bremen den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verliehen bekommen. Doch nun mehrt sich Kritik an Aussagen Gessens in einem Artikel im US-Magazin "New Yorker" vom 9. Dezember. Darin äußert sich Gessen kritisch über die deutsche Israel-Politik und schreibt, Gaza sei "wie ein jüdisches Ghetto in einem von Nazi-Deutschland besetzten osteuropäischen Land". Dieser Vergleich führte zu massiver Kritik. Die Bremer Regierung hat die Preisverleihung am Freitag im Rathaus zunächst abgesagt. | Sendebezug: | 14.12.2023 06:20 | NDR Kultur