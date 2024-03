Stand: 21.03.2024 07:47 Uhr "Blade Runner"-Schauspieler M. Emmet Walsh gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler M. Emmet Walsh, der in Filmen wie "Blade Runner", "Blood Simple" und "Knives Out - Mord ist Familiensache" mitspielte, ist tot. Am Dienstag ist er in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Vermont an einem Herzstillstand gestorben, heißt es von seinem Management. Walsh wurde 88 Jahre alt. Über sechs Jahrzehnte spielte Walsh in 119 Spielfilmen und mehr als 250 Fernsehproduktionen mit, teilte seine Managerin mit. Regisseur Ridley Scott hatte ihn 1982 an der Seite von Harrison Ford in der Rolle eines abgebrühten Polizisten für den Sci-Fi-Thriller "Blade Runner" vor die Kamera geholt.| Sendebezug: | 21.03.2024 06:30 | NDR Kultur