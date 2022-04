Stand: 27.04.2022 08:04 Uhr Bjarne Mädel sieht angenehmen Nebeneffekt bei Tragen von Corona-Maske

Der Schauspieler Bjarne Mädel ("Mord mit Aussicht", "Der Tatortreiniger") kann dem Maskentragen in der Corona-Pandemie etwas Gutes abgewinnen. Mit einer Maske werde er weniger angesprochen. Das erzählte Mädel am Dienstagabend bei einer Veranstaltung mit Regisseur Andreas Dresen in der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Wer in einer Fernsehserie mitspielt, müsse jedoch damit leben: "Wenn du das nicht willst, musst du halt am Theater bleiben", sagte der 54-Jährige. In seinen fünf Jahren am Schauspielhaus Hamburg sei er nur ein einziges Mal von einer Frau im Supermarkt angesprochen worden.