Stand: 11.08.2021 16:08 Uhr Bjarne Mädel im Trailer fürs 29. Filmfest Hamburg

In den Kinos der Hansestadt läuft bereits der neue Trailer für das Hamburger Filmfest: ein schräger Film mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle als zwielichtiger Händler eines "besonderen Stoffes". Gedreht hat ihn der finnische Autor und Regisseur Matias Autio, der darin eine Anekdote aus seiner Jugend verarbeitet: Ein furchteinflößender Mann verkaufte in den 2000er-Jahren unter der Hand bestimmte Dinge an Teenager. Ein Kurzfilm mit Anleihen an den finnischen Altmeister Aki Kaurismäki - Eule inklusive!