Ostern 2022: Ukraine-Krieg, Corona-Krise und die Probleme der Kirche? Stand: 14.04.2022 14:15 Uhr Der oldenburgische Bischof Thomas Adomeit äußert sich im Gespräch bei NDR Kultur kritisch zum "Sondervermögen" für den Ukraine-Krieg. Außerdem sieht er die Kirchen angesichts zahlreicher Austritte vor großen Herausforderungen.

Das Osterfest, von dem in christlicher Tradition ja eine Friedensbotschaft ausgehen soll, findet in diesem Jahr unter dem Eindruck des Krieges statt. Die Ukraine dürfte in allen Ostergottesdiensten - egal welcher Konfession - eine Rolle spielen. Der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, gleichzeitig Ratsvorsitzender der Konföderation der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen, sieht die deutsche Rolle und das spontan bereit gestellte "Sondervermögen" eher kritisch: "Das 100-Milliarden-Paket hat sehr schnell zu einem Umschwenken in der Friedenspolitik der vergangenen 30 Jahre geführt. Eigentlich scheinen die Werte, für die wir mal auf die Straße gegangen sind für die Friedensbewegung, alle nicht mehr zu gelten. Und das geht mir etwas zu schnell."

Bischof Thomas Adomeit sieht die Kirche vor großen Fragen

Im Gespräch mit Jürgen Deppe beschreibt Thomas Adomeit bei NDR Kultur zudem die Rolle der Kirche in der Pandemiephase und zeigt sich ratlos angesichts der weiterhin großen Zahl an Kirchenaustritten: "Sie zu erklären, hieße zu wissen, was das Problem ist. Und dann wären wir schon auf der Hälfte der Strecke, was die Lösung sein könnte. Leider ist es so einfach nicht." In allen Bereichen stehe Kirche vor großen Fragen: "Was suchen Menschen? Was brauchen sie? Wie können wir uns zukünftig aufstellen? Oder ist Kirche, so wie sie bisher gedacht war, überhaupt nicht mehr in die Zukunft zu denken?“

Man habe es - wie andere Organisationen auch - mit einer schwindenden Bindungskraft an Institutionen zu tun: "Menschen, die heute jung sind, finden Bindungen an Institutionen nicht mehr reizvoll, sondern an Projekte oder ganz konkrete Felder, aber nicht mehr an eine so das ganze Leben umspannende Institution."

