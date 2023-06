Stand: 20.06.2023 07:33 Uhr Bis zu 5000 religiöse Gebäude in Frankreich bedroht

In Frankreich gibt es etwa 100.000 religiöse Gebäude. Für ihren Erhalt ist der Staat zuständig. Viele Bürgermeister beklagen sich, dass sie nicht mehr in der Lage seien, die vom Verfall bedrohten Kirchen und Kapellen instand zu halten. Die frühere Kulturministerin Roselyne Bachelot sprach sich Anfang des Jahres dafür aus, einen Teil der Kirchen aus dem 19. Jahrhundert abzureißen, wenn sie architektonisch uninteressant seien. Zwischen 2500 und 5000 religiöse Gebäude könnten demnach bis 2030 aufgegeben, verkauft oder zerstört werden. Die Bischofskonferenz will daher im September auch über neue Nutzungsarten von Kirchen nachdenken.