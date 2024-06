Stand: 22.06.2024 09:26 Uhr Billiges Maya-Souvenir erweist sich als archäologisches Juwel

Eine Frau aus den USA gibt ein bis zu 1.800 Jahre altes Artefakt der Maya-Hochkultur an Mexiko zurück. Das in einem Second-Hand-Laden gekaufte Gefäß habe sich nach einer Untersuchung durch mexikanische Archäologen als ein echtes Stück herausgestellt, teilten die mexikanischen Behörden mit. Die Frau hatte es vor fünf Jahren in der Nähe von Washington in einem Ausverkaufsregal entdeckt und für 3,99 US-Dollar (knapp vier Euro) als mutmaßliche Replik gekauft. Bei einem Besuch des Nationalmuseums für Anthropologie in Mexiko-Stadt habe sie allerdings fast identische Artefakte gesehen. Eine Mitarbeiterin des Museums habe ihr empfohlen, sich an Mexikos Botschaft in Washington zu wenden, um die Herkunft ihrer Vase überprüfen zu lassen. Das Stück erwies sich als authentisch. | Sendebezug: | 22.06.2024 11:40 | NDR Kultur