Stand: 23.08.2022 13:58 Uhr Bill Kaulitz in der Jury beim Hamburger Reeperbahn-Festival

Sänger Bill Kaulitz gehört in diesem Jahr zur Anchor-Jury des Hamburger Reeperbahn-Festivals. Neben Kaulitz besteht die Anchor-Jury aus Sängerin Joy Denalane (Deutschland), Tony Visconti (US-Produzent), Tayla Parx (US-Produzentin und Sängerin), Pelle Almqvist (Schweden, Sänger von The Hives) und Pabllo Vittar (Brasilien, Sänger und Dragqueen). Der Anchor (Reeperbahn-Festival International Music Award) ist der Musikpreis des Festivals und wird jährlich an aufstrebende Musik-Talente verliehen. Das Reeperbahn-Festival geht in diesem Jahr vom 21. bis 24. September. Länderpartner sind die USA.