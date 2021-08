Prien: "Wir sind das erste Bundesland, das dieses Impfangebot macht" Stand: 02.08.2021 17:00 Uhr "Schule in Präsenz - aber sicher" lautet das Motto fürs Schuljahr in Schleswig-Holstein. Details erklärt Bildungsministerin Karin Prien im Gespräch über Impfungen für Jugendliche in der Schule.

In Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein ist der Unterricht am Montag wieder losgegangen - wie gehabt mit Masken in den Schulräumen und regelmäßigen Tests. Karin Prien (CDU) sprach mit NDR Kultur über den sicheren Schulstart in Präsenz.

Die brennendste Frage ist jene des Impfangebots für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren. Während noch um den richtigen Kurs gerungen wurde und wird, am Montag auch bei den Beratungen der Gesundheitsminister, hatten Sie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, allen Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren ein Impfangebot zu machen. Warum dieser Vorstoß?

Karin Prien: Uns geht es darum, den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften, die noch nicht geimpft sind und allen anderen, die an Schule beschäftigt sind, ein niedrigschwelliges Angebot zur Verfügung zu stellen - in den Räumlichkeiten der Schule. Das Angebot kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung, damit alle die, die dies wünschen, sich impfen lassen können.

Das hat übrigens überhaupt nichts damit zu tun, dass wir den Empfehlungen der Stiko nicht vertrauen würden. Es ist nur so, dass die StiKo eine ausdrückliche Empfehlung für bestimmte Kinder und Jugendliche, nämlich solche, die Vorerkrankungen haben, ausgesprochen hat, aber natürlich keineswegs die Impfung für die Zwölf- bis 17-Jährigen ausgeschlossen hat. Wir haben es hier mit zugelassenen Impfstoffen zu tun.

Kritik an dem Vorpreschen kam unter anderem von der FDP. Wenn die Gesundheitsminister - beziehungsweise in diesem Fall die Bildungsministerin - die Impf-Empfehlungen an der Stiko vorbei ändern, komme das einer Entmachtung gleich. Was entgegnen Sie hier?

Prien: Die kann ich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Wir haben in Schleswig-Holstein auch in den letzten Wochen bereits auf der Grundlage individueller Beratung und individueller Entscheidungen Jugendliche ab zwölf geimpft.

Wir haben schon rund 24 Prozent dieser Jahrgänge, die eine erste Impfung erhalten haben. Die Stiko hat nie ausgeschlossen, dass Jugendliche mit ihren Eltern gemeinsam oder auch alleine die Entscheidung für eine Impfung treffen. Insofern hat das hier überhaupt nichts mit einer Entmachtung oder Missachtung der Stiko zu tun. Wir schaffen ein niedrigschwelliges Angebot, und jeder, der das annehmen möchte, darf es annehmen. Wer nicht möchte, auf den soll auch kein Druck ausgeübt werden. Es ist ein Angebot - nicht mehr und nicht weniger.

Kritik gab es auch an der zeitlichen Planung. Die Opposition hätte sich ein schnelleres Vorgehen gewünscht. Man hätte das doch schon früher vorbereiten können. Martin Habersaat von der SPD meinte dazu: "Besser, als ein Impfangebot nach den Ferien, wären geimpfte Jugendliche nach den Ferien gewesen". Die Elternschaft hingegen klagt über zu wenig Zeit. Wie sind Sie zu dem gewählten Zeitpunkt gekommen?

Prien: Wir sind immer dankbar für wichtige Hinweise, vor allem von der Opposition. Aber es ist eben so gewesen, dass die Stiko bei ihrer Empfehlung darauf hingewiesen hat, dass zunächst nicht genügend Impfstoffe für die vulnerablen Gruppen und älteren Menschen, die auf jeden Fall zu zuerst geimpft werden sollten, zur Verfügung standen. Es mussten die Eltern auf jeden Fall vor den Kindern geimpft werden, denn es ist zum Schutz für Kinder und Jugendlichen total wichtig, dass Eltern geimpft sind, genau wie Lehrkräfte und alle anderen an den Schulen Beschäftigten. Also stand noch im Juli nicht genügend Impfstoff zur Verfügung, und es standen vor allem keine Impfteams zur Verfügung - denn das sind die gleichen Impfteams, die auch an den Impfzentren tätig sind.

Als weiteres Argument kommt hinzu: Wir müssen das sorgsam in den Schulen vorbereiten. Wir brauchen die Zeit, damit die Eltern sich in Ruhe schlau machen können, die entsprechenden Erklärungen und Formulare erhalten und diese auch abgegeben können und dann auch die Schulen die Termine mit den Impfteams verabreden können. Das kann man nicht während der Ferien machen, dafür musste die Schule erst einmal beginnen. Am Ende des Tages sind wir das erste Bundesland, das dieses Angebot macht.

Auch in SPD-regierten Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg gibt es ein solches Angebot noch nicht. Insofern bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium die Entscheidung getroffen haben, dies zum organisatorisch frühestmöglichen Zeitpunkt zu machen.

Es gibt besorgte Stimmen unter Lehrern und Eltern, es könnte zu Konflikten kommen. Schulleitungsverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) befürchten, Schulleitungen könnten zwischen die Fronten von Impfbefürwortern, Impfskeptikern und Impfgegnern geraten. Teilen Sie diese Sorge?

Prien: Schulen sind immer Gegenstand von gesellschaftlichen Debatten, natürlich auch der Impf-Debatte. Das lässt sich nicht ausschließen. Hier ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Impfungen und die Beratung durch die Kassenärztliche Vereinigung vorgenommen werden.

Wir stellen die Räume zur Verfügung als Schule, damit die Impfangebote leicht zu erreichen sind. Aber die Impfungen werden nicht durch die Schule durchgeführt. Es ist auch nicht Aufgabe der Lehrkräfte oder der Schulleitung, ärztliche Beratungen oder Empfehlungen auszusprechen. Aber Schule kann sich auch gesellschaftlichen Debatten dieser Art eben leider nicht fernhalten oder diese ausschließen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger hat sich auch zu Wort gemeldet im Morgenmagazin. In seinen Augen ergibt sich ein großes Problem bei dem milliardenschweren Bundesprogramm für Aufholförderung. Es gebe derzeit in einigen Regionen nicht genügend Personal, um den Kindern den versäumten Unterrichtsstoff zu vermitteln. In MV wirbt die Landesregierung genau deshalb unter dem Titel "Stark machen und Anschluss sichern" um Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrer, die an den Schulen helfen sollen. Gibt es ähnliche Ansätze auch in Schleswig-Holstein oder haben Sie dieses Problem gar nicht?

Prien: Wir haben erfreulicherweise sehr viele Studierende oder junge Menschen in Vorbereitungsdienst. Seniorlehrkräfte, Lehrkräfte, die ihr Deputat aufstocken, oder auch Dozenten von Volkshochschulen, oder Menschen, die für Nachhilfeinstitute arbeiten, die uns bei dem Aufholprogramm unterstützen.

Aber natürlich ist es auch in Schleswig-Holstein so, dass es attraktivere und weniger attraktive Regionen gibt. Das ist ein Faktum, was man auch nicht vollkommen aus der Welt schaffen kann. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden über die große Bereitschaft, uns hier zu unterstützen.

Im Mecklenburg-Vorpommern, das hat Bildungsministerin Bettina Martin von der SPD angekündigt, soll das Schuljahr behutsam starten und in den ersten vier Wochen, den sogenannten Anschlusswochen die aktuellen Kompetenzen der Kinder getestet werden, um darauf aufbauend den Unterricht zu planen. Dazu gehören auch Tests und Diktate, bei denen die Bewertung aber nicht im Vordergrund stehen wird. Gibt es ähnliche Pläne auch in Schleswig-Holstein?

Prien: Ja. Es ist so, dass tatsächlich die ersten Wochen dazu dienen, dass Schülerinnen und Schüler ankommen in der Schule: Nicht nur mit Blick auf deren Leistungsstände, sondern da geht es auch um psychosoziale Fragen. Da geht es um die Frage, wie ist es den Kindern und Jugendlichen ergangen in der Pandemie? Was brauchen sie an psychosozialer Betreuung, um wieder in dem Setting Schule gut lernen zu können, aber auch, um Probleme, die sich bei ihnen aufgetan und aufgestaut haben, abarbeiten zu können? Das ist das eine.

AUDIO: Prien: Inzidenz reicht nicht mehr als Corona-Messlatte (10 Min) Prien: Inzidenz reicht nicht mehr als Corona-Messlatte (10 Min)

Das andere ist die Erhebung von Lernständen, die natürlich nicht benotet werden. Wo es darum geht, genau zu gucken, welches Kind, welcher Jugendliche braucht jetzt zusätzliche Unterstützung?

Das werden übrigens lange nicht alle sein. Wir haben auch viele Schülerinnen und Schüler, die gut durch die Pandemie gekommen sind, vor allem in Schleswig-Holstein, wo wir wegen der niedrigen Inzidenzen deutlich mehr Unterricht haben anbieten können als in anderen Bundesländern. Und insofern sind das Wochen des Ankommens. Es ist jetzt Aufgabe der Schulen und der einzelnen Klassenlehrkräfte, insbesondere genau zu schauen: Wo stehen die einzelnen Kinder und Jugendlichen, damit sie genau das kriegen, was sie brauchen, um etwaige Lernrückstände und auch psychosoziale Probleme bearbeiten zu können?

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte NDR Kultur Moderatorin Alexandra Friedrich.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 02.08.2021 | 18:00 Uhr