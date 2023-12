Stand: 16.12.2023 07:45 Uhr Bildhauerin und Karl-Marx-Urenkelin zeigt Werke in Rostock

In der Kunsthalle Rostock wird bis zum 30. März 2024 eine Ausstellung mit Werken der deutsch-russischen Bildhauerin Anna Bogouchevskaia zu sehen sein. Die Künstlerin ist laut Kurator eine Urenkelin von Karl Marx und präsentiert ihre erste deutsche Überblicksschau unter dem Titel "Fallen Falls" Werke zum Thema Wasserfälle. Zu sehen sind insgesamt 140 Exponate, darunter zahlreiche Skizzen sowie Bogouchevskaias Frühwerk in der Auseinandersetzung mit den Werken des französisch-russischen Künstlers Marc Chagall. Die 1966 in Moskau geborene Künstlerin siedelte Anfang der 1990er Jahren nach Berlin um, wo sie lebt und arbeitet. | Sendebezug: | 15.12.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV