Stand: 15.03.2023 07:53 Uhr Bildhauerin Phyllida Barlow gestorben: "Verlust für die Kunstwelt"

Die britische Bildhauerin Phyllida Barlow ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Künstlerin hat 2022 den Kurt-Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung erhalten. "Was für ein Verlust für die Kunstwelt", sagte Reinhard Spieler, der Direktor des Sprengel Museums Hannover, am Dienstag. Barlow galt als eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart. Noch bis zum 19. März zeigt das Sprengel Museum ihr Kunstwerk "Breach", eine raumgreifende Installation mit bunten, geometrischen Elementen. Nach Museumsangaben starb die Künstlerin am Sonntag.