Stand: 03.11.2022 14:59 Uhr Bildhauerin Katharina Fritsch erhält "Großen Kulturpreis"

Die Bildhauerin Katharina Fritsch erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Michael Breuer, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, wird die Auszeichnung in Düsseldorf überreichen, wie die Stiftung mitteilte. Katharina Fritsch gelte als eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart, hieß es in der Begründung. Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis wird auf Vorschlag der Hauptpreisträgerin an die Düsseldorfer Nachwuchskünstlerin Wanda Koller verliehen. | 03.11.2022 14:40 | NDR Kultur