Stand: 25.04.2022 18:48 Uhr Bildhauer macht Lübecker Parkhaus zum Pop-up-Atelier

Ein Parkhaus in der Lübecker Altstadt wird vom 1. Mai an zum Bildhauer-Atelier. Unter dem Motto "Talking Heads" will der Bildhauer Bertrand Freiesleben im Parkhaus St. Marien die Büsten der drei Lübecker Nobelpreisträger Thomas Mann, Günter Grass und Willy Brandt modellieren. Er wolle in diesem offenen Atelier jederzeit für alle ansprechbar sein und hoffe auf einen regen schöpferischen Austausch, kündigte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck an. Eröffnet wird die Kunstaktion den Angaben zufolge am 1. Mai von Bürgermeister Jan Lindenau.