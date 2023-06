Stand: 05.06.2023 13:49 Uhr Bildhauer Klinge präsentiert Bronze-Skulpturen in Hannover

Skulpturen des Bildhauers Dietrich Klinge sind von Mittwoch (7. Juni) an in der Marktkirche in Hannover zu sehen. Unter dem Titel "quo - woher, wodurch" präsentiert der im mittelfränkischen Weidelbach lebende Künstler sieben Plastiken aus Bronze und Holz, die bis zu zwei Meter hoch sind. Dabei zeigt er Menschen und Engelsgestalten in charakteristischen Gesten. Zu sehen sind insgesamt sieben Figuren, oft auf einen Torso reduziert. Die Ausstellung läuft nach Angaben der evangelischen Marktkirche bis zum 2. August. | Sendebezug: | 06.06.2023 19:05 | NDR 1 Niedersachsen