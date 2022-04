Stand: 09.04.2022 07:25 Uhr Bilderbuchautor und Elefant-Elmar-Schöpfer David McKee ist tot

Der britische Kinderbuchautor und Illustrator David McKee ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er starb am Donnerstag nach kurzer Krankheit im Kreis seiner Familie. Bekannt war der in Devon geborene Brite vor allem für seine Bilderbücher über den bunt karierten Elefanten Elmer, die weltweit mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft wurden und in mehr als 60 Sprachen übersetzt wurden. McKee zeichnete auch für andere Autorinnen und Autoren, etwa für die späteren Paddington-Bücher. In der Sendung "Sandmännchen" waren seine Kurzfilme über seinen "König Rollo" zu sehen.