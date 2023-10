Stand: 13.10.2023 12:26 Uhr Bild in Bundeskunsthalle geschmuggelt: Künstlerin meldet sich

Plötzlich war da ein Bild mehr - beim Abbau einer Sonderausstellung entdeckte die Bundeskunsthalle ein Exponat, dass sie nicht aufgehängt hatte. Über die Sozialen Medien startete sie einen Aufruf - und nun hat sich die Urheberin gemeldet. Wie ein Sprecher des Bundeskunsthalle am Freitag bestätigte, hat sich die Künstlerin Danai Emmanouilidis am Donnerstagnachmittag als Urheberin zu erkennen gegeben. Dem WDR sagte die Künstlerin, sie habe das Bild mit einem "Riesenhoodie" reingeschmuggelt. Die Ausstellung "Wer wir sind" habe sie dabei nicht zufällig gewählt: Das dort verhandelte Thema Migration spiele auch in ihrer Kunst eine große Rolle.| Sendebezug: | 13.10.2023 11:30 | NDR Kultur