Stand: 25.08.2023 12:05 Uhr Bilanz beim SHMF - Konzerte zu 94 Prozent ausverkauft

Am 27. August endet das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) - und zieht eine positive Bilanz: Von insgesamt 192 Konzerten waren 172 ausverkauft. Diese Saison sei unglaublich erfolgreich gewesen, sagte der Festival-Intendant Christian Kuhnt. Mit 185.000 verkauften Karten lag die Auslastung laut Kuhnt bei 94 Prozent. In diesem Jahr stand das Festival unter dem Motte "Moin London". Rund die Häfte der Konzerte und Veranstaltungen widmeten sich Musik, die in der britischen Hauptstadt komponiert oder uraufgeführt wurde. Porträtkünstler war dieses Jahr der Geiger Daniel Hope. | Sendebezug: | 25.08.2023 11:30 | NDR Kultur