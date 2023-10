Stand: 04.10.2023 07:45 Uhr Bieito eröffnet mit umstrittener "Aida" Staatsoper-Premierensaison

Der umstrittene spanische Regisseur Calixto Bieito hat mit seiner Version von Giuseppe Verdis Oper "Aida" die Premierensaison der Berliner Staatsoper Unter den Linden eröffnet. Für den 59-Jährigen gab es vom Premierenpublikum in der ausverkauften Staatsoper am Dienstagabend von vielen Buh-Rufen durchzogenen Beifall. Solisten, Chor und Staatskapelle unter der Leitung des italienischen Dirigenten Nicola Luisotti wurden mit Applaus bis hin zu Ovationen für Marina Rebeka in der Titelrolle bedacht. | Sendebezug: | 04.01.2023 07:30 | NDR Kultur