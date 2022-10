Bibliothek in Güstrow ausgezeichnet

Kirsten Boie mit Deutschem Jugendliteraturpreis geehrt

Die Hamburger Schriftstellerin Kirsten Boie erhält die Auszeichnung für ihren zeitgeschichtlichen Roman "Dunkelnacht". Der Roman beschreibe die Gräuel der "Penzberger Mordnacht" im April 1945 in knappen Sätzen mit schmerzhafter Präzision, hieß es zur Begründung. Auch das beste Sachbuch, "Der Duft der Kiefern" von Bianca Schaalburg, spielt während des Zweiten Weltkriegs. In ihrer Graphic Novel hinterfragt die Autorin die Rolle ihrer Familie während der NS-Zeit. Der Preis der Jugendjury ging an Benedict Wells für "Hard Land", einen Roman über das Erwachsenwerden. | Sendebezug: | 22.10.2022 07:20 | NDR Kultur

Kevin Spacey in Zivilprozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

Ein Geschworenengericht in New York urteilte am Donnerstag, der Schauspieler Anthony Rapp habe nicht nachweisen können, dass Kevin Spacey ihn vor mehr als 35 Jahren an einem "sexuellen oder intimen Körperteil berührt" habe. Der heute 50-jährige Rapp hatte Spacey vorgeworfen, ihn 1986 bei einer Party sexuell belästigt zu haben. Demnach griff der damals 26-jährige Spacey ihm an den Hintern, hob ihn auf sein Bett und legte sich kurz auf ihn. Rapps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen. In Großbritannien werden Spacey vier Übergriffe gegen drei Männer zur Last gelegt. Sendebezug: | 21.10.2022 06:40 | NDR Kultur

Bachtage Rostock starten

Vom 20. bis 23. Oktober veranstaltet der Bachverein Rostock e. V. die Bachtage Rostock 2022. Der Verein hat Künstlerinnen und Künstler für sieben Konzerte sowie einen Kantatengottesdient eingeladen. Zu den Veranstaltungsorten gehören die Nikolaikirche, die Universitätskirche und der Barocksaal Rostock. Manuela Schwesig hat die Schirmherrschaft übernommen. Das Ensemble Continuum wird das Festival mit Johann Sebastian Bachs "Missa miniatura" eröffnen. Auftreten werden außerdem unter anderem das NDR Vokalensemble und die Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Klaas Stok. | Sendebezug: | 20.10.2022 06:40 | NDR Kultur

Deutscher Evangelischer Posaunentag 2024 in Hamburg