Stand: 20.07.2022 07:22 Uhr Bibliothek in Güstrow als Bibliothek des Jahres 2022 ausgezeichnet

Es ist das erste Mal, dass eine Bibliothek in Mecklenburg-Vorpommern mit diesem Preis von nationaler Bedeutung ausgezeichnet wird: In Güstrow (Landkreis Rostock) darf sich die Uwe-Johnson-Bibliothek über diese mit über 7.000 Euro dotierte Auszeichnung freuen. Sie ist jetzt die "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen 2022". Vergeben wird dieser Preis vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung. In der Preisbegründung heißt es, dass die Uwe-Johnson-Bibliothek für ihr "vorbildliches modulares Konzept" ausgezeichnet wird, das "sowohl die Mediengrundversorgung als auch die innovative Vermittlung von Medienbildung zeitgemäß umsetzt".