Stand: 03.04.2023 12:45 Uhr Bibel in weiteren 57 Sprachen übersetzt

In 57 weiteren Sprachen liegen seit dem vergangenen Jahr biblische Texte vor. Die Heilige Schrift der Christen ist damit für weitere rund 100 Millionen Menschen in ihrer Muttersprache lesbar, wie die Deutsche Bibelgesellschaft am Montag in Stuttgart mitteilte. Sie berief sich bei ihren Zahlen auf den Weltverband der Bibelgesellschaften. Zwei Sprachen mit einer Erstübersetzung richten sich an sieben Millionen Menschen in Äthiopien. Auch für knapp zwei Millionen Vietnamesen liegt die Heilige Schrift jetzt zumindest in Teilen in ihrer Alltagssprache vor. | 03.04.2023 15:20 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien