Stand: 16.11.2022 09:47 Uhr Beyoncé neunmal für den Grammy nominiert

Am Dienstag sind die Nominierungen für die Grammys bekannt gegeben worden. Die wichtigsten Musikpreise der Welt werden seit 1959 in mehr als 100 Kategorien an Künstler*innen und Produzent*innen vergeben. Diesmal ganz hoch im Kurs: die US-amerikanische Sängerin Beyoncé. Die 41-Jährige wurde neunmal für die Auszeichnung nominiert und könnte damit bei der Preisvergabe den Rekord des ungarisch-britischen Dirigenten Georg Solti übertrumpfen. Beyoncé hat bislang 28 Grammys gewonnen, so viele wie keine andere Frau. Der 1997 verstorbene Solti kommt auf 31 der begehrten Trophäen. | 16.11.2022 | 07:45 | NDR Kultur