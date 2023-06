Beyoncé: Die Queen of Pop singt heute in Hamburg Stand: 21.06.2023 06:00 Uhr Die US-Sängerin Beyoncé ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Heute stellt sie bei einem Konzert in Hamburg ihr Album "Renaissance" vor.

Beyoncé steht seit mehr als 20 Jahren für weibliches Selbstbewusstsein in der Musikszene. In den 1990er-Jahren wurde Beyoncé gemeinsam mit Kelly Rowland und Michelle Williams als Destiny's Child berühmt. Anfang der 2000er-Jahre startete sie dann als Solokünstlerin mit Songs wie "Baby Boy", "Beautiful Liar" oder "Halo" durch.

Die aktuelle Tour ist Beyoncés erste Solo-Tournee seit sechs Jahren. In Hamburg stellt sie ihr Album "Renaissance" vor, mit dem sie im Frühjahr vier weitere Grammys gewann - und zur Rekordhalterin wurde. Aber natürlich stehen in Hamburg auch große Hits aus mehr als 20 Jahren Musikkarriere auf der Setlist - etwa "Run This World" oder "Rather Die Young".

Beyoncé - Königin des Pop

Als Sängerin hat Beyoncé das Genre Pop mit Soul, Rhythm and Blues sowie Hip Hop neu gemischt. Mit ihrer Stimme beherrscht sie mühelos die ganze Bandbreite zwischen Gospel, großer Ballade und rhythmischen Dancefloor-Songs. Im Podcast Urban Pop beschreibt Peter Urban den Weg der amerikanischen Sängerin Beyoncé Knowles von der Girlgroup Destiny´s Child bis heute, erklärt ihre Verbindung zu Vorbildern wie Diana Ross, Etta James und Tina Turner und schätzt ihre Stellung und ihren Einfluss auf die aktuelle Musikwelt ein.

