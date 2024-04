Stand: 02.04.2024 12:53 Uhr Bewerbungsstart für den Schreibsommer 2024 in MV

In Mecklenburg-Vorpommern werden Autorinnen und Autoren zwischen 18 und 30 Jahren für den Schreibsommer 2024 gesucht. Der einwöchige, intensive Schreibworkshop findet vom 1. bis 6. September in Prillwitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) statt, wie der Literaturrat MV am Dienstag mitteilte. Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2024. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten könnten lernen, ihre Texte zu verfeinern, Vorträge und deren Wirkung erproben sowie den Umgang mit Verlagen und literarischen Instituten erlernen. Für die Bewerbung sind eine Kurzbiografie sowie Textproben aus den Bereichen Lyrik, Prosa oder szenische Texte einzureichen. | Sendebezug: | 02.04.2024 11:30 | NDR 1 Radio MV