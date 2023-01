Stand: 03.01.2023 14:18 Uhr Besuchszahlen von Museen auch im zweiten Corona-Jahr niedrig

Trotz regional unterschiedlicher Corona-Maßnahmen im zweiten Pandemiejahr haben die Museen in Deutschland auch 2021 wenige Besucher gezählt. Mit knapp 38,8 Millionen Besuchen seien zwei Drittel weniger (minus 65,3 Prozent) gezählt worden, als 2019. Das geht aus den am Dienstag in Berlin veröffentlichten Zahlen des Institutes für Museumsforschung hervor. Ab August 2021 war der Museumsbesuch bundesweit den Angaben zufolge nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. In Schleswig-Holstein registrierten die Museen jedoch ein Plus von 32,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.