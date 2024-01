Stand: 20.01.2024 10:54 Uhr Besucherzahl in NS-Gedenkstätten 2023 gestiegen

Die Zahl der Besucher in den deutschen NS-Gedenkstätten ist das zweite Jahr in Folge deutlich gestiegen - das hat eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den Einrichtungen ergeben. Die Stiftung Hamburger Gedenkstätten, zu der die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gehört, zählte letztes Jahr rund 146.000 Besucher - deutlich mehr als die 108.000 Menschen im Pandemiejahr 2022. In die Gedenkstätte Bergen-Belsen kamen 2023 rund 215.000 Menschen, ebenfalls mehr als im Vorjahr. Laut der Umfrage beobachten die Einrichtungen seit dem Angriff auf Israel auch mehr antisemitische Übergriffe - besonders auf ihren Social-Media-Kanälen. | Sendebezug: | 20.01.2023 08:30 | NDR Kultur